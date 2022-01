Das KKW Südukraine hat den Block Nr. 3 wieder in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Kernkraftwerk Südukraine hat den Block 3 nach den laufenden Reparaturarbeiten, für die er am Samstagnachmittag, 22. Januar, abgeschaltet wurde, wieder an das ukrainische Stromnetz angeschlossen. Dies teilte der Pressedienst von NAEC Energoatom am Vortag mit.

„Am 23. Januar um 18:04 Uhr wurde der dritte Block des südukrainischen Kernkraftwerks nach der Behebung von Fehlern im Betrieb des Rückschlagventils mit dem Servoantrieb des Turbinenblocks an das Stromnetz angeschlossen“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor war geplant, dass die Reparaturen bis zum 24. Januar dauern.

So sind nach Angaben von NEC Ukrenergo am Sonntagabend 14 von 15 Kraftwerksblöcken der ukrainischen KKWs in Betrieb. Derzeit werden am Block 4 des KKW Riwne mittlere Reparaturen durchgeführt. Die Kapazität des Kernkraftwerks liegt derzeit bei 11,88 GW…