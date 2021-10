Saakaschwili schreibt Brief an Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der inhaftierte ehemalige georgische Präsident Michail Saakaschwili hat sich in einem offenen Brief an Präsident Wolodymyr Selenskyj für sein Versprechen bedankt, seine Freilassung zu ermöglichen. Der Text des Briefes wurde am Dienstag, 5. Oktober, auf Saakaschwilis Facebook-Seite veröffentlicht.

„Ich bin zutiefst bewegt von Ihren Worten und der Reaktion eines wahren Staatsmannes von hohem Rang auf meine unrechtmäßige Verhaftung und Inhaftierung in Georgien aufgrund erfundener Anschuldigungen, die niemand in der Welt außer Russland anerkennt“, schrieb Saakaschwili.

Er betonte, dass er Zelenskys prinzipientreue Haltung zur Verteidigung der Ukraine und aller Kreml-Gefangenen schätze.

„Ich liebe mein Georgien mehr als mein Leben, aber ich liebe auch die Ukraine, meine zweite Heimat, in der ich viele Jahre meines Lebens verbracht habe und wo ich Familie und Freunde habe, und meine Staatsbürgerschaft, die ich sehr schätze. Ich werde immer stolz darauf sein, dass ich die Gelegenheit hatte, meinen bescheidenen Beitrag zu den historischen Veränderungen und Reformen zu leisten, die Sie durchgeführt haben“, heißt es in dem Schreiben.

Saakaschwili sagte auch, er sei „Putins persönlicher Gefangener“ und würdigte Zelenskys „prinzipientreue Haltung“ zur Verteidigung der Ukraine und aller „Gefangenen des Imperiums“.

Selenskyj hatte zuvor Berichten zufolge seine Besorgnis über die Inhaftierung Saakaschwilis in Georgien und den Ton der georgischen Erklärungen zu diesem Thema zum Ausdruck gebracht.

