Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat berichtet, dass Saboteure in Zivilkleidung in der Region Kiew unterwegs sind und versuchen, mit gestohlenen Autos nach Kiew zu gelangen.

Der Abendbericht des Generalstabs stellt fest, dass der Feind weiterhin in allen Richtungen Verluste erleidet, während die Verteidigungskräfte die russischen Angreifer systematisch vernichten.

Es wird auch berichtet, dass die Eindringlinge verdeckte Mobilisierungsmaßnahmen durchführen und Ausrüstung aus Langzeitlagern entfernen.

„Um bestimmte Einheiten der 4. Panzerdivision aus dem Bestand der 1. Panzerarmee neu zu besetzen, wurden T-72-Panzer aus der Langzeitlagerung entfernt. Die Ausrüstung befindet sich in einem äußerst unbefriedigenden technischen Zustand und ist unvollständig“, heißt es in dem Bericht.

Es ist festzustellen, dass die russischen Angreifer das Verkehrsnetz der Republik Belarus weiterhin aktiv nutzen.

Der Generalstab berichtete auch über die Zunahme des Lufttransports von Militärgütern aus dem Gebiet der Russischen Föderation aufgrund der blockierten Eisenbahnstrecken. Der Feind setzt hauptsächlich An-124-Transportflugzeuge ein, um verschiedene Arten von Raketen und Munition zu transportieren.

„In den Siedlungen der Region Cherson nehmen Terror, Entführungen und Folterungen der lokalen Bevölkerung durch die Besatzer zu. Es werden Hausdurchsuchungen durchgeführt, um Teilnehmer der Antiterror-Operation/Vereinigte Streitkräfte, Soldaten, Freiwillige und deren Familienangehörige zu identifizieren“, heißt es in dem Bericht vom Abend.

Es wurde auch bekannt, dass die Besatzer in bestimmten Siedlungen in der Region Tschernihiw gewaltsam so genannte „humanitäre Hilfe“ an die örtliche Bevölkerung verteilt haben, um Propagandaberichte in den russischen Medien zu erzeugen.

Zuvor hatte das Präsidialamt über die Zerstörung der 1. russischen Panzerarmee berichtet. Es wurde festgestellt, dass die Panzerarmee, die sich Sumy und Charkiw genähert hatte, „begraben wurde und praktisch nicht mehr existiert“.

