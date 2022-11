Sanitäter in Horliwka sollen die Wagnerianer ohne Gutachten in Säcke verpacken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Invasoren haben die Sanitäter in Horliwka angewiesen, die Dokumente der toten Wagnerianer zu konfiszieren, keine gerichtsmedizinischen Untersuchungen der Leichen durchzuführen und die Söldner für den Transport in Hygienebeutel zu verpacken. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 24. November auf seiner Facebook-Seite mit.

„Das medizinische Personal der Krankenhäuser in der vorübergehend besetzten Stadt Horliwka in der Region Donezk wurde von den Besatzungsbehörden angewiesen, die Dokumente der toten Söldner des privaten Militärunternehmens Wagner zu konfiszieren, keine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leichen durchzuführen und sie für den Transport in Hygienesäcke zu verpacken. Das Ziel ist noch nicht bekannt“, heißt es in dem Bericht.