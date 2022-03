In Saporischschja wurde ein humanitäres Koordinationszentrum eingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf der Grundlage des Werks in Saporischschstal wurde ein Koordinierungszentrum für humanitäre Hilfe der Metinvest eingerichtet. Diese Erklärung gab der Generaldirektor des Unternehmens, Olexander Mironenko, am Dienstag, den 8. März, in der Sendung Ukraine 24 ab.

Die Hauptaufgabe des Zentrums besteht darin, alle Fragen der humanitären Hilfe innerhalb der Metinvest-Gruppe zu koordinieren.

„Das Unternehmen befindet sich in der heißen Phase der Einmottung, wir arbeiten nicht. Jetzt haben wir es mit mehr humanitären Aufgaben zu tun. Wir haben ein Hauptquartier für die Aufnahme humanitärer Hilfe aus allen Regionen der Ukraine eingerichtet. Wir sortieren, formen Lastwagen, beladen sie und bereiten sie für den Transport in die Stadt Mariupol vor. Dies hat für uns oberste Priorität – die Unterstützung der Stadt Mariupol und die Unterstützung unserer Metallurgie-Kollegen dort“, sagte Mironenko.

Ihm zufolge ist die Lage in Saporischschja im Allgemeinen stabil, wobei die Kämpfe irgendwo in einer Entfernung von 30-40 km von der Stadt stattfinden…