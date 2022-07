Satellitenfabrik in Mariupol brennt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Widerstand im besetzten Mariupol wächst. Dies berichtet der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko.

„Endlich haben wir eine endgültige Bestätigung. Werk Mariupol Satellit. Das Feuer ist nicht einfach so entstanden. Wie unser Widerstand sagt: Besser es brennt, als dass die Russen es stehlen. Das sind also gute Nachrichten. Der Widerstand in Mariupol wächst“, so Andrjuschtschenko.