Ein Schafhirte sprengt sich in der Region Cherson mit russischem Sprengstoff in die Luft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Schäfer in der Region Cherson hat sich mit Sprengstoff in die Luft gesprengt, den die russische Armee hinterlassen hatte. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Dienstag, den 19. März, in Telegram.

Der tragische Vorfall ereignete sich in der Nähe des Dorfes Molodetskoe. Ein Mann, der sein Vieh weidete, fand einen explosiven Gegenstand.

„Er beschloss, ihn mitzunehmen. Die Granate detonierte, wodurch der Anwohner lebensgefährliche Verletzungen erlitt“, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Ich erinnere Sie daran, dass die Neutralisierung von Sprengstoffen ausschließlich von professionellen Pionieren durchgeführt wird. Sie verfügen über die dafür notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen.

Prokudin forderte die Bevölkerung auf, solche Funde bei der Polizei oder den Rettungskräften zu melden.

Wir werden daran erinnern, dass in Kupjansk, Region Charkiw, infolge einer Explosion in seinem eigenen Gemüsegarten ein 43-jähriger Mann getötet wurde. Im Dorf Shirokaya Balka in der Region Cherson wurde ein Anwohner bei der Arbeit auf dem Feld von einer feindlichen Munition in die Luft gesprengt.