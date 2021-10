Schefir fährt nach Attentat in gepanzertem Auto

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Der erste Präsidentenberater Serhij Schefir ist in ein gepanzertes Auto umgestiegen, nachdem sein Wagen beschossen und der Fahrer verwundet worden war. Dies sagte er laut PavlovskyNEWS in Truskawez, wo er am Samstag, den 2. Oktober, mit dem Präsidenten eintraf, und äußerte sich auch zu den Behauptungen der Medien, dass es sich bei dem Attentat um eine Unterstellung handele.

„Ich habe darüber gelesen, irgendwo lustig, irgendwo anstößig. Aber ich glaube, dass einige Journalisten nur in einem Fall sagen werden, dass es nicht inszeniert ist, wenn es einen Todesfall gegeben hätte. Im Grunde kann jeder, der will, versuchen, es auf diese Weise zu inszenieren, wenn es möglich ist“, sagte er.

Schefir bekräftigte auch, dass der Grund für das Attentat psychologischer Druck auf die Behörden war.

„Ich denke, es ist nur der Druck auf die höheren Ebenen der Macht. Ich habe keine anderen Versionen, ich verdächtige niemanden, ich habe normale Arbeitsbeziehungen zu allen. Es ist ein psychologischer Druck, einen anderen Aspekt sehe ich nicht“, sagte er.

Heute Morgen sprach Generalstaatsanwältin Irina Venediktova in Truskawez und versicherte, dass es sich bei dem Attentat nicht um eine Unterstellung handelt.

Wir erinnern Sie daran, dass Schefir am 22. September in der Nähe von Kiew ermordet wurde. Bei dem Schusswechsel wurde der Fahrer verwundet, Schefir selbst blieb unverletzt.

Das Innenministerium erklärte, dass es drei Hauptversionen des Anschlags in Betracht ziehe: im Zusammenhang mit staatlichen Aktivitäten, mit dem Ziel, Druck auf hochrangige Staatsbeamte auszuüben, und mit dem Ziel, die politische Lage in der Ukraine zu destabilisieren, auch unter Beteiligung ausländischer Spezialdienste.