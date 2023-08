Schießerei in Dnipro: der Streifenpolizist wurde unter Hausarrest gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Dnipro hat das Gericht einen Streifenpolizisten, der einen Mann erschossen hat, unter 24-stündigen Hausarrest gestellt. Darüber berichtet Radio Liberty.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verteidigung des Streifenpolizisten den Verdacht des vorsätzlichen Mordes für unbegründet hält. Ebenso wie die Inhaftierung. Die Anwälte forderten für ihn persönliche Verpflichtung oder Hausarrest.

Nach Angaben des Anwalts muss der Streifenpolizist im Krankenhaus behandelt werden, da er schwere Verletzungen hat. Der Streifenpolizist war über eine Videoverbindung an dem Treffen beteiligt.

Darüber hinaus gesteht er seine Schuld nicht ein.

Berichten zufolge hat der Staatsanwalt eine Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Kaution beantragt.

Wir werden daran erinnern, dass am 29. August in Dnipro ein Polizist den Täter erschossen hat, der seinen Kollegen angegriffen hat. Später erschien im Netz ein Video, in dem Jaguar gegen die Regeln verstößt.

Auch die Polizei zeigte das Video von der Bruststreifenkamera.

Das State Bureau of Investigation hat die veröffentlichten Daten über den Nachweis von Alkohol im Blut des Mannes, der von dem Polizisten erschossen wurde, noch nicht bestätigt.