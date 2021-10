Schlägerei mit Polizisten in Tschernihiw: erster Verdächtiger verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Gericht in Tschernihiw hat den ersten Verdächtigen im Fall der Schlägerei und Tötung eines Polizisten verhaftet. Er wurde für 60 Tage in Gewahrsam genommen, teilte das Innenministerium am Montag, 4. Oktober, mit.

„Heute hat das Bezirksgericht Desnyanskiy in Tschernihiw einen 17-jährigen Verdächtigen des Mordes an einem Polizeibeamten zu einer Präventivmaßnahme in Form von 60 Tagen Haft verurteilt“, heißt es in der Erklärung.

Es wird angegeben, dass die verhaftete Person ein Student ist.

Das Gericht entscheidet heute auch über eine Präventivmaßnahme für drei weitere Verdächtige im Fall der tödlichen Schläge auf einen Polizisten und einen Verdächtigen im Fall des Raubüberfalls, der die Tasche eines der Opfer mitgenommen hat.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum 2. Oktober eine Gruppe junger Männer bei einer Auseinandersetzung in der Straße der Unabhängigkeit in Tschernihiw zwei Polizeibeamte verletzt hat. Einer von ihnen erhielt mehr als 20 Schläge auf den Kopf, an deren Folgen er auf der Stelle starb.

Der zweite Polizist wurde geschlagen und ausgeraubt, während er bewusstlos war. Der Mann wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Internet sind auch Aufnahmen des tödlichen Angriffs auf zwei Polizisten in Tschernihiw aufgetaucht. Sechs Personen, die möglicherweise an dem Anschlag beteiligt waren, wurden später festgenommen.