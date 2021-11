Schlacht um Kiew: Selenskyj gab eine Erklärung ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wladimir Selenskyj legte am 78. Jahrestag der Befreiung Kiews von den Nazi-Invasoren Blumen in der Gedenkhalle des Museums-Gedenkstätte der Befreiung Kiews nieder, die sich in der Nationalen Museumsreserve Schlacht um Kiew 1943 im Dorf Novye Petrovtsy, Region Kiew, befindet. Dies gab der Pressedienst des Präsidenten am Samstag, den 6. November bekannt.

„Die Befreiung Kiews ist eine Geschichte der grenzenlosen Gleichgültigkeit und Grausamkeit der ‚großen‘ Führer und des grenzenlosen Heldentums der großen Kämpfer, die die Stadt von den Nazis befreit haben“, sagte Selenskyj.

Er erinnerte daran, dass allein nach offiziellen Angaben 417 Tausend Menschen in der Schlacht um Dnipro starben. In der Schlacht um Kiew starben bis zu 240 Tausend Soldaten und Offiziere. Nach Berechnungen einiger Historiker war die Gesamtzahl der Opfer jedoch mindestens doppelt so hoch, da die über die militärischen Melde- und Rekrutierungsbüros vor Ort mobilisierten Personen oft nicht in das Militärregister aufgenommen wurden, um die Verluststatistik nicht zu verschlechtern.

„Auch ohne Uniform und äußerst schlecht bewaffnet zogen Hunderttausende unserer Vorfahren in den Kampf um die Befreiung Kiews. In den sicheren Tod. Wir werden nie vergessen, zu welchem Preis die Hauptstadt der Ukraine am 6. November 1943 von den Nazi-Invasoren befreit wurde“, betonte Selenskyj.

„Ewiges Gedenken und Ruhm für all jene, die Kiew von den Nazi-Invasoren befreit haben“, fügte er hinzu.

Das Staatsoberhaupt sprach auch mit Veteranen der Kampfhandlungen in der Ostukraine und wies den Leiter der Kiewer Gebietsverwaltung, Wassyl Wolodin, an, die Einrichtung eines Zentrums für nationalpatriotische Erziehung in der Museumsreserve zu beschleunigen.

Selenskyj hatte zuvor gesagt, dass die UdSSR in gleichem Maße wie Nazi-Deutschland für die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs verantwortlich sei. Diese Erklärungen gab er während seines Besuchs in Polen ab.

Im Gegenzug verurteilte der russische Präsident Wladimir Putin Selenskyj für seine Äußerungen zum Zweiten Weltkrieg. Die Aussagen über die Verantwortung der Sowjetunion für den Ausbruch des Krieges könnten die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland beeinträchtigen, warnte der russische Staatschef…