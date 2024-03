Schlag auf Krywyj Rih: es wurde über die Toten und Verletzten bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Krywyj Rih wurden zwei Tote infolge eines Raketeneinschlags durch russische Aggressoren verzeichnet. Darüber hinaus gibt es infolge des Vorfalls 30 Verletzte, die sich jetzt im Krankenhaus befinden. Darüber berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk (Regionale Militärverwaltung) Sergey Lyssak auf seinem Telegram-Kanal am Dienstag, den 12. März.

Mehr als 30 Opfer wurden in Krankenhäusern in Krywyj Rih behandelt.

„Fünf im Operationssaal. „Schwer.“ Unter den Verwundeten ist ein Kind“, sagte der Beamte in der Nachricht.

Ihm zufolge versorgen die Ärzte jetzt die Opfer mit der notwendigen medizinischen Versorgung.

Wie wir bereits berichteten, schlugen russische Kriegsverbrecher am Dienstag, den 12. März, in Krywyj Rih zu – ein Feuer brach in einem Hochhaus aus.

Zuvor hatte die Luftwaffe vor der feindlichen Rakete Ch-59 in Richtung Krywyj Rih gewarnt.