Schmyhal ist zu einem Besuch in Litauen eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat einen Besuch in Litauen begonnen und ein Treffen mit seiner litauischen Amtskollegin Ingrida Shimonite abgehalten. Darüber berichtete er am Freitag, den 5. April, auf Telegram.

Auf der Tagesordnung: die militärisch-technische Zusammenarbeit, die Unterstützung der europäischen Integration der Ukraine, die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte und die Verschärfung der Beschränkungen für russische Waren und Dienstleistungen, schrieb der Regierungschef.

Damit setzt Denys Schmyhal seine Tour durch die baltischen Staaten den dritten Tag in Folge fort. Am Mittwoch führte er Gespräche in Estland und am Donnerstag in Lettland.

Insbesondere wurde berichtet, dass die Ukraine und Lettland bald eine gemeinsame Produktion von Granaten und Drohnen starten werden.