Schmyhal: Es wird kein Treibstoffdefizit in der Ukraine geben

Es wird keinen Kraftstoffmangel in der Ukraine geben, die Situation ist völlig unter Kontrolle. Dies sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal während eines TV-Marathon, berichtet Ukrinform.

„Bis jetzt gibt es weder in Europa noch in der Ukraine einen Mangel an Treibstoff. Den Prognosen zufolge wird es auch keinen Engpass geben. Das heißt, wir erwarten eine ruhige Situation auf dem Kraftstoffmarkt, „- sagte der Ministerpräsident.

Die Frage der Kraftstoffversorgung wurde bei einem Treffen des Wirtschaftsministeriums mit Vertretern der wichtigsten Netzwerke, die Diesel und Benzin verkaufen, diskutiert.

„Wir sehen eine ruhige Marktsituation mit einem normalen Angebot und Verkauf von Diesel und Benzin. Wir erwarten kein Defizit“, versicherte der Ministerpräsident.