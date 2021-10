Schon ohne Rasumkow. Große Veränderungen in der Rada

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Werchowna Rada stehen große Veränderungen an. Das Monopol der „Diener des Volkes“ hat beschlossen, seinen bisherigen Vorsitzenden Dmytro Rasumkow als Parlamentschef zu entlassen. Doch der friedliche Abschied klappte nicht. Die beiden Seiten sind so erbittert, dass die Arbeit der Rada seit fast einer Woche blockiert ist.

Korrespondent.net hat sich mit den parlamentarischen Auseinandersetzungen beschäftigt.

Regulatorische Leidenschaften

In Rasumkows Konflikt mit seiner Heimatpartei war der letzte Punkt das Gesetz zur Entoligarchisierung. Der Redner sprach sich entschieden gegen den Vorschlag von Präsident Wolodymyr Selenskyj aus. Schließlich verabschiedeten die Bediensteten das Gesetz, während der Parlamentschef im Krankenstand war. Doch er blockierte die Unterzeichnung.

Präsident Selenskyj sagte, dass Rasumkow die Parteilinie in der Frage des Kampfes gegen Oligarchen hätte unterstützen sollen, aber er hat sich anders entschieden. Obwohl der Redner neutral bleiben sollte, rügte ihn der Staatschef, weil er nicht mehr zu seinem Team gehörte.

Die Bediensteten sammelten Unterschriften für den Rücktritt des Sprechers, aber der Sprecher sagte, dass die Geschäftsordnung es nicht erlaube, das Thema diese Woche zu behandeln. Die Monobolität hat Rasumkow daraufhin für zwei Tage suspendiert und wird am Donnerstag seinen Rücktritt prüfen.

„OK, du kannst in diesem Raum tun, was du willst. Aber für mich bedeutet die Position nichts – sie ist ein Werkzeug. Ich kann all die Dinge, die wir für 2019 versprochen haben, auch ohne Büro umsetzen. Und ich bin sicher, dass es in diesem Saal genug Leute gibt, die das in Zukunft tun werden“, sagte Rasumkow.

Irina Geraschtschenko von European Solidarity spricht von einer „Beerdigung der Demokratie“ und einer „Zerstörung des Parlamentarismus“.

Raus aus dem Chatroom

Rasumkow wurde auch aus allen Chats der Diener des Volkes Partei entfernt.

Der Referent sagte, dass er in diesen Gesprächen nicht viel mit seinen Kollegen kommunizierte, sondern mehr Informationen von ihnen erhielt.

Rada in der Pause

Dennoch hat die Rada ohne Rasumkow nicht viel gearbeitet. Tatsache ist, dass die Vertreter der Diener des Volkes am Montag im Vermittlungsrat über keine einzige Option der Tagesordnung der Rada für diese Woche abgestimmt haben, weil Rasumkow sich weigerte, die Vorschläge der Einheitsmehrheit auf die Tagesordnung zu setzen. Ohne Bedienstete können weder die Schlichtungsstelle noch die Rada eine Entscheidung treffen.

Der Sprecher der Diener des Volkes, Olexander Kornienko, bezeichnete die Weigerung Rasumkows, die Vorschläge der Diener des Volkes am Montag dieser Woche auf die Tagesordnung zu setzen, als „grobe Verletzung der Vorschriften“.

Aber auch nach der heutigen Entlassung von Rasumkow ist die Tagesordnung immer noch nicht aufgetaucht. Ein neuer Vermittlungsrat kann nicht ohne Redner einberufen werden, und er braucht ohnehin drei Tage. Es hat sich herausgestellt, dass die Arbeit der Rada mindestens bis Donnerstag blockiert ist.