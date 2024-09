Die Schweiz wird Gastgeber einer Konferenz über Minenräumung in der Ukraine sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 17. und 18. Oktober 2024 findet in Lausanne, Schweiz, die Konferenz über Minenräumung in der Ukraine (UMAC2024) statt. Die Schweiz wird auf der Konferenz durch Bundespräsidentin Viola Amherd vertreten sein

Am 17. und 18. Oktober 2024 wird die UMAC2024-Konferenz über Minenräumung in der Ukraine in Lausanne, Schweiz, abgehalten. Ziel der Veranstaltung, die gemeinsam mit der Ukraine organisiert wird, ist es, die Bedeutung der humanitären Minenräumung als Teil der sozialen und wirtschaftlichen Erholung des Landes hervorzuheben.

Dies teilte der Schweizer Bundesrat mit.

Die Konferenz wird Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen, der humanitären Minenräumung und der Zivilgesellschaft zusammenbringen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ukraine seit Beginn des Krieges im Februar 2022 zu einem der am stärksten verminten Länder der Welt geworden ist. Man schätzt, dass fast ein Viertel des Territoriums – eine Fläche dreimal so groß wie die Schweiz – mit Minen und anderen Sprengkörpern verseucht ist.

Die humanitäre Minenräumung ist eine Priorität für die Schweiz, die sich seit langem auf diplomatischer und humanitärer Ebene für den Wiederaufbau der Ukraine einsetzt. Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Lugano-Prinzipien, die auf der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine 2022 verabschiedet wurden.

Die Schweiz wird auf der Konferenz durch Bundespräsidentin Viola Amherd, die die Konferenz eröffnen wird, und den Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten Ignazio Cassis vertreten sein.

An der UMAC2024 wird auch der britische Fotograf Giles Dooley teilnehmen, ein Minenüberlebender, der sich bei der UNO weltweit für das Thema Behinderung in Konflikten einsetzt.