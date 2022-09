"Ein Schwung von Mitarbeitern": In Melitopol gab es eine Explosion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Zentrum des russisch besetzten Melitopol in der Region Saporischschja gab es eine starke Explosion, wie der Bürgermeister der Stadt, Iwan Fjodorow, am 18. September in Telegram mitteilte.

„In Melitopol gab es eine starke Explosion. Vorläufigen Berichten zufolge explodierte ein Sprengsatz mitten im Stadtzentrum – in einem der Höfe in der Jaroslaw-der-Weise-Straße. Wir warten auf Details von den Widerstandskräften“, schrieb er.

Fedorov stellte später klar, dass die starke Explosion im Hof eines mehrstöckigen Gebäudes im Stadtzentrum stattfand.

„Das wahrscheinliche Ergebnis der FSB-Razzia. Nach vorläufigen Informationen haben sie einen der kollaborierenden Polizisten – den so genannten ‚Leiter des Staatlichen Ermittlungsbüros der Volksmiliz‘ – während der ‚Säuberungsaktion‘ eliminiert“, so der Bürgermeister.

Seinen Angaben zufolge war Denys Stefankov einer von 118 verräterischen Polizisten, bei denen die Beschlagnahmung aller ihnen gehörenden Immobilien und beweglichen Güter bevorstand. Nach Angaben von Westi.ua war er für die Vernehmung von Gefangenen zuständig.

„Allen, die die Ukraine verraten haben, sollte klar sein: Russland braucht euch nicht. Wenn man einmal benutzt wird, wird man zu entbehrlichem Material“, sagte Fedorov.

In dieser Woche wurden mehrere Mitarbeiter liquidiert. Darunter waren der stellvertretende Leiter der „Verwaltung“ der Invasoren und seine Frau in Berdjansk, der „Generalstaatsanwalt der Volksrepublik Luhansk“ und sein Stellvertreter in Luhansk. Außerdem gab es einen Raketenangriff auf die Regionalverwaltung in Cherson, wo sich die Kollaborateure zu einem Kongress versammelt hatten…