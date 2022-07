An seinem Geburtstag zeigte Saluschnyj ein Video über die ukrainischen Streitkräfte.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyjy, feiert heute, am 8. Juli, seinen 49. Geburtstag und hat zu diesem Anlass ein Video über die ukrainischen Kämpfer veröffentlicht, in dem er betont, dass sie die erste Armee der Welt sind.

Das Geburtstagskind hat das Video auf seiner Facebook-Seite geteilt.

„Die Streitkräfte der Ukraine sind die erste Armee der Welt. Wir verteidigen unsere eigenen Leute. Unser Land, unsere Verwandten, unser Zuhause. Wir werden auf jeden Fall gewinnen“, sagte Saluschnyj.

Das Video zeigt das ukrainische Militär an der Front und ein kurzes Interview mit einem Soldaten mit dem Rufzeichen „Vas Vas“.

Der Soldat merkte an, dass er auf das Schlachtfeld ging, um russische „Besucher“ zu treffen, die näher an Moskau sind.

Ihm zufolge haben sogar diejenigen, die riefen, dass „Russen Brüder sind“, zu den Waffen gegriffen und dienen in der Armee.

„Wir brauchen ernstere Waffen, wir brauchen Artillerie. Wenn wir 30 Panzer hätten, wären wir schon in Berdjansk“, fügte der Kämpfer hinzu.

Video: facebook.com/CinCAFU Armed Forces of Ukraine working at the front

Zuvor hatte Saluschnyjy gezeigt, wie die ukrainischen Streitkräfte den Angreifern halfen, die Überreste ihrer Garnison von der Schlangeninsel zu evakuieren.

Auch Verteidigungsminister Olexij Resnikow wies darauf hin, dass die Ukraine von über einer Million ukrainischer Soldaten geschützt wird…