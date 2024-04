Seit Anfang des Jahres haben die Zollbehörden fast 140 Mrd. Hrywnja an den Haushalt überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar-März 2024 wurden 136,8 Mrd. Hrywnja an Zolleinnahmen an den Staatshaushalt der Ukraine überwiesen, das sind 35,6% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Zolldienstes am Montag, den 1. April.

Es wird darauf hingewiesen, dass die erwarteten Einnahmen für die Staatskasse um 106,3% erfüllt wurden. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023 stiegen die tatsächlichen Haushaltseinnahmen um 35,6% oder 35,9 Milliarden Hrywnja.

Insbesondere wurden im März 2024 49,7 Milliarden Hrywnja an Zolleinnahmen an den Staatshaushalt überwiesen.