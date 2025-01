"Ukrgasvydobuvannya hat die Gasproduktion gesteigert und eine Rekordzahl von Metern gebohrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2024 steigerte Ukrgasvydobuvannya, ein Mitglied der Naftohas-Gruppe, die kommerzielle Gasproduktion auf 13,9 Mrd. m³, gegenüber 13,2 Mrd. m³ im Jahr 2023, berichtet der Pressedienst des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 83 neue Bohrungen in Betrieb genommen, von denen 60 für die Produktion und 23 für die Exploration bestimmt sind. 2024 hat das Unternehmen auch die Bohrungen von Richtungsbohrungen verstärkt, die eine Gasförderung in schwer zugänglichen Gebieten ermöglichen. Das Unternehmen hat 60 solcher Bohrungen niedergebracht (51 im Jahr 2023). Darüber hinaus hat das Unternehmen im Laufe des Jahres 370.000 Meter gebohrt. Das sind 14% mehr als im Jahr 2023 und der höchste Wert der letzten Jahre. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr zahlte Ukrgasvydobuvannya 22,28 Milliarden Hrywnja an Pachtzahlungen an den konsolidierten Haushalt der Ukraine.