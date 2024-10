Seit Anfang des Jahres hat die Russische Föderation mehr als 6.130 Shaheds eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unsere Krieger haben einen erheblichen Teil der Shaheds abgeschossen, ebenso wie eine Menge Hilfe von der REB. Wir müssen jedoch mehr Druck auf Russlands Fähigkeit ausüben, solche Waffen zu produzieren.

In der Ukraine wurden seit Anfang des Jahres mehr als 6.130 Angriffe von „Shaheds“ registriert, die zum Hauptwerkzeug des russischen Terrors geworden sind. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in einer Videobotschaft am Sonntag, den 20. Oktober, die Notwendigkeit, mehr Druck auf Russlands Produktionskapazitäten auszuüben und die Infrastruktur zu zerstören, die diese Angriffe ermöglicht.

„Allein in dieser Woche, von Montag bis heute, gibt es alle 24 Stunden ‚Shaheds‘. In einem einzigen 24-Stunden-Zeitraum am 18. Oktober gab es 129 solcher Drohnen. Und insgesamt hat Russland seit Beginn dieses Jahres bereits mehr als 6.130 ‚Shaheds‘ eingesetzt. Unsere Soldaten schießen einen großen Teil davon ab. Viele von ihnen werden von der REB unterstützt. Aber nicht alle von ihnen. Wir brauchen mehr Druck auf die Russen, die bereits in der Lage sind, solche Waffen zu produzieren.

Selenskyj betonte, dass die ukrainische Seite ihren Partnern immer gesagt habe, dass sie entschlossener gegen solche kriminellen Allianzen wie die Russische Föderation, den Iran und die DVRK vorgehen sollten.

„Die Terroristen wissen leider, wie sie die Zeit nutzen können, die ihnen die Unentschlossenheit der freien Welt verschafft“, resümierte der Staatschef.

Erinnern Sie sich, Russland hat vor kurzem eine Rekordzahl von „Shahedov“ auf die Ukraine abgeschossen. Unmittelbar danach wurde über 51 abgeschossene Drohnen berichtet. Auch die Verteidiger des Himmels zerstörten zwei Raketen.