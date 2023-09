Seit Anfang des Jahres wurden 50 veraltete oder doppelte Genehmigungen aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In neun Monaten Arbeit der interministeriellen Arbeitsgruppe für Deregulierung in der Ukraine wurden 50 unnötige Genehmigungen aufgehoben, und weitere 200 sind für das nächste Jahr geplant. Das sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Olexij Sobolev in einem Interview mit Ukrinform.

„Wir haben eine spezielle ressortübergreifende Arbeitsgruppe, die von unserer Ministerin Yulia Sviridenko und dem Minister für digitale Transformation Mychajlo Fedorow geleitet wird – gemeinsam überprüfen wir alle Regulierungsinstrumente, die im Allgemeinen im Land existieren, und analysieren ihre Machbarkeit. Wir haben bereits mehr als tausend verschiedene Genehmigungen in unterschiedlichen Bereichen analysiert und stellen fest, dass mindestens 250 davon aufgehoben werden müssen. In neun Monaten Arbeit dieser Gruppe wurden bereits 50 unnötige Genehmigungen aufgehoben, und im nächsten Jahr werden wir den Rest aufheben“, sagte der stellvertretende Minister.

Es wird berichtet, dass Genehmigungen annulliert werden, wenn sie veraltet sind und nicht mehr benötigt werden oder wenn es eine Doppelregistrierung gibt. Als Beispiel wird die doppelte Registrierung von Dokumenten für Gebrauchtwagen genannt.

Sobolev sagte auch, dass die Prüfung von Unternehmensinspektionen weitergeht: auch hier gibt es eine Verdoppelung der Befugnisse.

„Wir haben dreißig Stellen, die mehr als 80 Arten von Unternehmensinspektionen durchführen. Es kommt vor, dass drei verschiedene Stellen mit ähnlichen Kontrollen zu einem Unternehmen kommen, so dass es für das Unternehmen einfacher ist, wenn diese Kontrollen zusammengefasst werden“, erklärte der stellvertretende Minister.