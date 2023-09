Selenskyj äußerte die Bedürfnisse der Militärs an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, den 4. September nach seinem Besuch in den Regionen Donezk und Saporischschja, dass die Militärs an der Front bei seinem Besuch ihre Bedürfnisse geäußert haben.

Sie betonten insbesondere, dass sie unter anderem dringend REBs (elektronische Kriegsführungsgeräte) benötigen. REB richtet sich gegen die gegnerische Infrastruktur, die ein entscheidender Faktor bei der Führung eines modernen Krieges ist.

„Es ist extrem wichtig – zur Unterstützung unserer Kämpfer, zur Kommunikation mit den Kombrigs, den Kämpfern. Es ist sehr, sehr nützlich, von denen, die direkt in den Kampf ziehen, zu hören, was genau fehlt, was ausreicht und was genau geändert werden muss. Alles, worüber die Kämpfer gesprochen haben, wird für die Teilnehmer der Stawka eine Frage sein. Besonders auf der REB – wir haben alles gehört, Jungs“, sagte Selenskyj.

Selenskyj dankte dem Militär für die Verteidigung der Ukraine und zeichnete Militärärzte aus, die das Leben von Soldaten an Stabilisierungspunkten retten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte die Kampfbrigaden der Region Donezk, die als Teil der Task Force Donezk die Ukraine verteidigen.

Die Ukraine testet verschiedene Langstrecken- und Hochpräzisionswaffen, und zwar nicht nur die, die Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, zuvor erwähnt hatten.