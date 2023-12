Selenskyj äußerte sich zu den Folgen des massiven russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Opfer in der Ukraine infolge des gestrigen massiven feindlichen Angriffs hat sich auf 39 erhöht. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, den 30. Dezember in Telegram mit.

„Insgesamt haben 159 Menschen unter diesem Terroranschlag gelitten. Darunter leider auch 39 Tote. Mein Beileid an die Familien und Freunde. Alle Verwundeten und Traumatisierten haben die notwendige Hilfe erhalten“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj arbeitet die Ukraine immer noch daran, die Folgen des gestrigen russischen Angriffs zu beseitigen. Etwa 120 Städte und Dörfer waren betroffen – Hunderte von zivilen Objekten.

Der Präsident bedankte sich auch bei Staats- und Regierungschefs, Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die den russischen Angriff verurteilt haben.

„Eine Waffe in den Händen von Ukrainern ist immer die Verteidigung des Lebens, und jede Manifestation des russischen Terrors beweist immer wieder – wir dürfen nicht zögern, denen zu helfen, die sich dem Terror entgegenstellen. Wir alle zusammen müssen den Terror besiegen“, fügte der ukrainische Staatschef hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland am 29. Dezember einen der intensivsten und massivsten Angriffe auf die Ukraine gestartet hat. Der Feind hat mehr als 150 Raketen und Drohnen auf Wohngebiete, kritische Infrastruktur, Industrie- und Militäreinrichtungen in der gesamten Ukraine abgefeuert.

Explosionen waren in den Regionen Kiew, Lwiw, Odessa, Dnipro, Saporischschja, Sumy, Lwiw und Dnipropetrowsk zu hören.

In Kiew waren am Samstag um 12:40 Uhr 16 Tote infolge eines russischen Angriffs auf ein Lagerhaus im Schewtschenko-Viertel bekannt.