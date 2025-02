Selenskyj äußerte sich zur Situation in der Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident kommentierte die Situation bezüglich des Führungswechsels in der Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter mit den Worten, dass der Minister „das Recht hat, alles zu tun, um sicherzustellen, dass es keine Verzögerungen bei den Lieferungen gibt“.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentierte, dass der Leiter des Verteidigungsministeriums Rustem Umjerow „das Recht haben sollte, alle Entscheidungen zu treffen“, die zu einer ununterbrochenen Lieferung von Waffen beitragen werden. Dies sagte das Staatsoberhaupt in einem Interview mit The Associated Press.

So kommentierte er die Situation des Führungswechsels in der Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter.

„Wir haben einen Verteidigungsminister, der ganz klar versteht, dass Pausen bei der Unterstützung unserer Armee – von Drohnen bis zur Luftabwehr – nicht nur Verluste beim Militär, sondern auch bei der Zivilbevölkerung bedeuten, es wird mehr Anschläge geben. Er kann nicht eine einzige Versorgungspause machen“, glaubt Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass der Minister „das Recht hat, alles zu tun, damit es keine Verzögerungen bei den Lieferungen gibt.“

„Wenn eine Institution, die in der Vertikalen des Verteidigungsministers steht, keine Verträge unterschreibt, kann es keine Pausen bei dringenden Entscheidungen geben“, sagte der Präsident.