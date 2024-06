Selenskyj über ukrainische Flüchtlinge: "Wenn der Krieg vorbei ist, bin ich zuversichtlich, dass alle kommen werden, um den Staat wieder aufzubauen."

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Selenskyj sagte, er sei zuversichtlich, dass nach dem Ende des Krieges alle ukrainischen Flüchtlinge kommen werden, um den Staat wieder aufzubauen. Er forderte auch die Rückkehr derjenigen, die jetzt zurückkehren wollen und können

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj sagte, er sei zuversichtlich, dass nach dem Ende des Krieges alle ukrainischen Flüchtlinge kommen werden, um das Land wieder aufzubauen. Gleichzeitig forderte er die Rückkehr derjenigen, die jetzt zurückkehren wollen und können.

Selenskyj sagte dies auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am 11. Juni in Berlin.

„Es wird definitiv einen globalen Aufschwung nach dem Ende des Krieges geben. Und es hat keinen Sinn, die Ukrainer jetzt mit irgendwelchen Slogans zu motivieren. Wenn der Krieg vorbei ist, bin ich zuversichtlich, dass alle kommen werden, um unser Land wieder aufzubauen, denn es wird Arbeitsplätze und Sicherheit geben. Und ich glaube, es wird eine große Motivation geben. Was die Wiederherstellung heute angeht, so können wir sie in keiner Weise erzwingen“, sagte Selenskyj. Gleichzeitig rief er diejenigen, die jetzt zurückkehren wollen und können, zur Rückkehr auf.

„Ehrlich gesagt, wenn heute, in einem so schwierigen Moment, diejenigen, die das wollen, in die Ukraine kommen und beim Wiederaufbau des Staates helfen könnten… Aber es gibt Bereiche, die heute angegangen werden müssen. Es gibt Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen Arbeiter, sie brauchen diese Berufe“, sagte der Präsident. Im Januar 2024 waren nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen mehr als 6,3 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in der Welt registriert, wobei Polen die größte Zahl aufnahm – fast 60%.