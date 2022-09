Selenskyj bedankte sich bei Nike für deren Entscheidung, den russischen Markt zu verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Wolodymyr Selenskyj führte ein Gespräch mit Vertretern von Nike Inc., in dem er dem amerikanischen Sportartikelhersteller für seine „richtige Entscheidung“ dankte, sich aus Russland zurückzuziehen.

Dies erklärte er in seiner Abendansprache in Telegram.

Dem Präsidenten zufolge ist die Entscheidung von Nike ein Beispiel dafür, wie die Wirtschaft eine wichtige Rolle beim Schutz von Menschlichkeit und Freiheit spielen kann.

Selenskyj fügte hinzu, dass es die Pflicht eines jeden Unternehmens ist, sich von einem Staat zu distanzieren, der den Weg des Terrors wählt.

Zuvor wurde berichtet, dass Nike Inc. beschlossen hat, den russischen Markt zu verlassen. In diesem Zusammenhang sind Nike.com und die mobile Anwendung von Nike in dieser Region nicht mehr verfügbar.

Erinnerung:

Nike, der amerikanische Hersteller von Sportschuhen und -bekleidung, hat den Vertrag mit dem größten Franchisenehmer in Russland, Inventive Retail Group, nicht verlängert. IRG wird gezwungen sein, alle seine Geschäfte unter der Marke Nike zu schließen.