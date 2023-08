Selenskyj: Wir bereiten starke Dinge für die ukrainischen Streitkräfte und die Verteidigung vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich am Abend des 18. August traditionell an die Bürger der Ukraine.

Die Behörden bereiten wichtige Neuigkeiten für die Ukraine vor, die den Staat und seine Verteidiger stärken sollen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Freitag, den 18. August.

„Heute und in dieser Woche ist dies die Hauptaufgabe. Waffen für unsere Kämpfer. Neue Fähigkeiten für unsere Verteidigung. Neue Unterstützungspakete von unseren Partnern“, sagte das Staatsoberhaupt.

Der Präsident stellte fest, dass die Behörden alles tun, damit am Vorabend des Unabhängigkeitstages gesagt werden kann, dass die Ukraine einen weiteren Schritt in den Kreis der stärksten Nationen der Welt gemacht hat.

„Nachrichten für die Ukraine – Sie werden sehen. Wir bereiten sie mit unseren Nachbarn in der EU vor. Und auch in jenen Regionen Europas, in denen unsere Zusammenarbeit mit den Staaten noch nicht ausreichend war. Und natürlich mit unseren europäischen Partnern, mit denen wir schon mehrfach gemeinsam bewiesen haben, dass die europäische Führung bei der Verteidigung der Freiheit von globaler Bedeutung ist“, so der ukrainische Staatschef.

Die nächste Woche, so Selenskyj, wird für die Ukraine eine Zeit wichtiger Maßnahmen sein.

„Wir werden keinen einzigen Tag der Vorbereitung verlieren. Wir werden kein einziges Ergebnis für die Ukraine verpassen. Wir arbeiten jeden Tag. Jeden Tag stärken wir die Ukraine“, versicherte der Präsident.