Selenskyj besuchte Otschakiw und traf sich mit Sanitätern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Donnerstag, den 27. Juli, Otschakiw in der Region Mykolajiw, wo er mit Militärsanitätern zusammentraf. Darüber berichtete das Staatsoberhaupt auf seiner Facebook-Seite.

„Sanitätsstation zur Stabilisierung in Otschakiw. Hier erhalten medizinische Versorgung verwundet an der Frontlinie Verteidiger der Ukraine. Hatte die Ehre, persönlich präsentieren Militärsanitäter mit staatlichen Auszeichnungen,“ – in der Bildunterschrift unter dem Video angegeben.

Der ukrainische Führer ist stolz auf all jene, die unseren Staat verteidigen, und dankte auch all jenen, die Menschen retten.