Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt, dass der ehemalige US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump nicht wirklich weiß, wie er den Krieg in der Ukraine beenden kann.

Dies sagte Selenskyj in einem Interview mit The New Yorker.

„Ich habe den Eindruck, dass Trump nicht wirklich weiß, wie er den Krieg beenden kann, auch wenn er glaubt, dass er es kann. Bei diesem Krieg ist es oft so, dass man umso weniger versteht, je tiefer man hineinschaut“, sagte der Präsident. Selenskyj fügte hinzu, dass er „viele Führer gesehen hat, die davon überzeugt waren, dass sie wüssten, wie man ihn morgen beenden kann, aber als sie tiefer in die Materie eintauchten, stellten sie fest, dass es nicht so einfach ist.“

Trump hat wiederholt erklärt, dass er weiß, wie man den Krieg in der Ukraine beenden kann. Insbesondere während einer Debatte mit der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sagte der Politiker, dass der derzeitige US-Präsident Joe Biden „keine Ahnung hat, wie man mit Putin spricht“ und wie man den Krieg in der Ukraine beenden kann.

„Das Ergebnis sind Millionen von Toten, und die Situation wird immer schlimmer“, sagte Trump:

„Ich werde diese Frage (die Beendigung des Krieges – Anm. d. Red.) lösen, bevor ich Präsident werde“, aber er antwortete nicht, ob er will, dass die Ukraine gewinnt.

Selenskyj beabsichtigt, den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris und dem US-Kongress sowie dem derzeitigen US-Regierungschef Joe Biden einen Siegesplan vorzulegen.