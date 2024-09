Selenskyj billigte eine Erhöhung der Verbrauchssteuern auf Kraftstoff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Dokument sieht eine schrittweise Erhöhung der Verbrauchssteuern auf verschiedene Arten von Kraftstoff bis zum 1. Januar 2028 vor.

Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete das Gesetz zur Änderung des Steuergesetzes der Ukraine zur Umsetzung der Bestimmungen der Rechtsakte der Europäischen Union über die Verbrauchssteuer. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Montag, den 2. September in Telegram.

„Der Präsident hat das Gesetz ¹1256-2 über die Erhöhung der Verbrauchssteuern unterzeichnet. Es wird am 1. September in Kraft treten. Es wird in Kraft treten, sobald es in der offiziellen Ausgabe veröffentlicht wird. Das ist entweder heute oder morgen“, schrieb der Abgeordnete.