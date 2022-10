Selenskyj hat auf eine Petition über vegetarische Trockenrationen für die ukrainischen Streitkräfte geantwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf eine Petition zur Einführung vegetarischer und veganer Trockenrationen für die ukrainischen Streitkräfte geantwortet. Er habe das Ministerkabinett angewiesen, sich mit der Frage der Ernährung der Verteidiger zu befassen, heißt es auf der Website des Präsidenten.

Die Petition hatte zuvor die erforderlichen 25.000 Stimmen erhalten.

„Es ist nun festzustellen, dass es keine Norm für die Verpflegung der Streitkräfte der Ukraine und anderer militärischer Formationen gibt, die vegetarische Kost bevorzugen. In Anbetracht dessen habe ich Ministerpräsident Schmyhal gebeten, sich mit der in der elektronischen Petition angesprochenen Frage zu befassen“, heißt es in der Antwort.

Die Petition über vegetarische Trockenrationen für die ukrainischen Streitkräfte wurde von dem Soldaten Petro Pawlow ins Leben gerufen und sammelte in weniger als drei Monaten die erforderliche Anzahl von Stimmen.

In der Petition argumentiert der Autor, dass die Soldaten in ihrer Wahl der Lebensmittel eingeschränkt sind, da der Staat die Soldaten mit Lebensmitteln versorgt.

Der Offizier wies auch darauf hin, dass das Verteidigungsministerium zuvor beabsichtigt hatte, die Verpflegung der Soldaten nach den Standards der Armeen der NATO-Länder einzuführen, zu denen auch die Ernährung der Soldaten gehört.

Zuvor hatte Selenskyj auch auf eine Petition reagiert, in der gefordert wurde, dass Männer ohne militärische Erfahrung das Land verlassen dürfen.