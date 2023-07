Selenskyj hat erklärt, wann Putin Verhandlungen wünscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Chef des herrschenden Regimes, Wladimir Putin, könnte Verhandlungen wünschen, wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim erreichen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem am Sonntag, den 9. Juli, veröffentlichten Interview mit ABC News.

Der ukrainische Staatschef dementierte einen Bericht der Washington Post nicht, wonach ukrainische Beamte dem CIA-Direktor William Burns während eines kürzlichen Besuchs in Kiew gesagt haben sollen, dass das Ziel der Gegenoffensive darin bestehe, sich der Grenze zur Krim zu nähern und dann den russischen Diktator zur Aufnahme von Verhandlungen zu zwingen.

Er antwortete auf die Frage eines Interviewers, ob es tatsächlich „möglich“ sei, Putin zu Verhandlungen zu zwingen. Seiner Meinung nach ist das eine völlig logische Vermutung.

„Nun, es ist eine absolut klare, logische Rhetorik, dass in dem Moment, in dem die Ukraine die Verwaltungsgrenze mit der vorübergehend besetzten Krim erreicht, es sehr wahrscheinlich ist, dass Putin gezwungen sein wird, den Dialog mit der zivilisierten Welt zu suchen, im Gegensatz zu dem, was vor der vollständigen Invasion war, weil er geschwächt sein wird“, erklärte Selenskyj.