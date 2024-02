Selenskyj ernennt Fedorow zum Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Dekret zur Ernennung des Bürgermeisters von Melitopol, Iwan Fedorow, zum Leiter der Region Saporischschja unterzeichnet.

Das Dekret ist auf den 2. Februar datiert.

In der Zwischenzeit hat Jurij Malaschko, der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja, bereits eine Videobotschaft aufgenommen, in der er erklärt, dass er alle seine Errungenschaften an das neue Team weitergibt: „Wir geben alle unsere Errungenschaften an das neue Team weiter, das die Region leiten wird, und wir glauben, dass die neuen Führer der Region nichts versäumen und die fruchtbare Arbeit zum Wohle aller Bürger von Saporischschja fortsetzen werden. Dass keine politischen Ambitionen die heilige Sache behindern werden – alle unsere Territorien zurückzuerobern, uns vom inneren Feind zu befreien – der Korruption. Für mich – um neue Herausforderungen auf dem Weg zum Sieg der Ukraine in diesem verabscheuungswürdigen und von uns nicht provozierten Krieg anzunehmen“.

Fedorow sagte, sein Ziel als Chef der Militärverwaltung der Region sei es, die Bemühungen um den nahenden Sieg der Ukraine zu vereinen.

Fedorow wurde 2020 Bürgermeister von Melitopol. Als Melitopol 2022 besetzt wurde, weigerte sich Fedorow, mit den Russen zusammenzuarbeiten. am 11. März wurde er vom russischen Militär gekidnappt. Am nächsten Tag protestierten etwa zweitausend Einwohner der Stadt und forderten Fedorows Freilassung. Nach sechs Tagen Gefangenschaft wurde Fedorow gegen neun gefangene russische Wehrpflichtige ausgetauscht.