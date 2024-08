Selenskyj: Wir erreichen unsere Ziele in Kurschtschyna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit heute Morgen eine weitere Auffüllung des Austauschfonds für unseren Staat, sagte der Staatschef.

Das ukrainische Militär erreicht die gesetzten Ziele in der Region Kursk der Russischen Föderation. Dies berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, den 19. August, in Telegram.

Ihm zufolge berichtete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj über die Lage an der Front – in Richtung Pokrowski und bei Torezk.

„Der Oberbefehlshaber berichtete auch über neue Details der Operation in der Region Kursk. Wir erreichen die gesteckten Ziele. Für den Morgen ist auch eine weitere Auffüllung des Austauschfonds für unseren Staat vorgesehen“, schrieb Selenskyj.

Auch einige Aspekte des Raketenprogramms der Ukraine wurden besprochen.

„Ich danke allen, die für die Ukraine in genau dieser Sache arbeiten – in der Entwicklung und Produktion von Raketen“, bemerkte der Präsident und fügte hinzu, dass auch daran gearbeitet wird, die Truppen mit Waffen und den notwendigen starken Entscheidungen der Partner über die Aktionen der Streitkräfte der Ukraine an der Front zu versorgen.

Zuvor hatte Russland erklärt, die Streitkräfte der Ukraine hätten die dritte Brücke über den Fluss Seim in der Region Kursk zerstört. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann wurde der Logistik der russischen Truppen, die zwischen dem Fluss und der Staatsgrenze stationiert sind, ein schwerer Schlag versetzt.