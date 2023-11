Selenskyj führte ein Gespräch mit dem Präsidenten von Paraguay

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Gespräch per Videokonferenz mit dem Präsidenten der Republik Paraguay Santiago Peña Palacios geführt. Darüber berichtet der Pressedienst des Präsidenten.

„Ich danke Ihnen für die Unterstützung der Ukraine, unserer Souveränität und territorialen Integrität auf der Ebene der Vereinten Nationen, für die Unterstützung unserer Resolutionen“, sagte Selenskyj seinem paraguayischen Amtskollegen.

Die Präsidenten sprachen über die Lage im Nahen Osten und Selenskyj erklärte, die Ukraine sei bereit, Paraguay bei der Evakuierung von Bürgern aus dem Gazastreifen zu helfen.

Selenskyj informierte Santiago Peña Palacios auch über die Treffen auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater und der politischen Berater der Staatsoberhäupter, bei denen die Punkte der Friedensformel erörtert werden, und betonte, dass unser Land die Durchführung eines globalen Gipfels zur Umsetzung der Formel plant und Paraguay einlädt, sich an der Vorbereitung zu beteiligen.

Darüber hinaus lud der Präsident der Ukraine den Präsidenten Paraguays zur Teilnahme am Gipfel der ukrainischen humanitären Initiative Grain from Ukraine ein, der am 25. November in Kiew stattfinden wird.

Die Staats- und Regierungschefs der beiden Länder erörterten weitere Schritte zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Paraguay sowie zur Vertiefung der Beziehungen zwischen unserem Land und anderen lateinamerikanischen Ländern.

Der Präsident Paraguays betonte die Unterstützung für die Ukraine, die er zuvor in seiner Antrittsrede und in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung zum Ausdruck gebracht hatte.