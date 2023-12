Selenskyj führte Gespräche mit dem estnischen Ministerpräsident

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem estnischen Ministerpräsident Kaja Kallas geführt. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Freitag, den 8. Dezember mit.

Es wird angegeben, dass Selenskyj und Kallas über den morgendlichen Raketenangriff auf die zivile Infrastruktur der Ukraine gesprochen haben. Der Präsident wies darauf hin, wie wichtig es ist, das System der Luftverteidigung weiter zu stärken – insbesondere in den Städten an der Frontlinie: Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Cherson sowie in der Region Odessa – um das regionale Zentrum und einen alternativen Getreidekorridor zu schützen, den bereits mehr als 7 Millionen Tonnen Fracht passiert haben.

Der Präsident und der Ministerpräsident sprachen über die Bedeutung der Aufrechterhaltung der politischen und finanziellen Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine. Sie sprachen über die Notwendigkeit der Einigkeit in der Frage der Bereitstellung von 50 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für die Ukraine und über die Entscheidung des Europäischen Rates, Verhandlungen über den Beitritt unseres Landes zur EU aufzunehmen.

Selenskyj versicherte, dass die Ukraine ihrerseits alle ihre Verpflichtungen gegenüber der EU erfüllt, um die Verhandlungen zu beginnen.