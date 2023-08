Selenskyj führte Gespräche mit dem Präsidenten von Sambia

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem sambischen Präsidenten Hakainde Hichilema geführt. Dies berichtete der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Freitag, den 11. August.

Selenskyj soll Sambia angeboten haben, sich an der Umsetzung der Friedensformel zu beteiligen, insbesondere an der nächsten Sitzung auf der Ebene der diplomatischen Berater sowie an der Vorbereitung des Weltfriedensgipfels.

„Die Friedensformel ist heute wichtiger denn je. Sie ist der einzige Weg zu gerechtem Frieden und Stabilität in der Welt, der als Grundlage genommen werden kann. Und wir arbeiten aktiv mit Partnern an der Vorbereitung des Weltfriedensgipfels“, sagte er.

Die beiden Staats- und Regierungschefs sprachen auch über die Notwendigkeit, das Getreideabkommen fortzuführen, und waren sich einig, dass Nahrungsmittel nicht als Waffe eingesetzt werden dürfen.

„Wir müssen gemeinsam den russischen Versuchen, Lebensmittel als Waffe einzusetzen, und der russischen Erpressung der Welt durch Hunger und hohe Lebensmittelpreise ein Ende setzen“, betonte Selenskyj.

Die Staatsoberhäupter erörterten auch den Ukraine-Afrika-Gipfel sowie die Zusammenarbeit bei anderen künftigen internationalen Veranstaltungen.