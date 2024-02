Selenskyj führte Gespräche mit dem südafrikanischen Präsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Republik Südafrika Cyril Ramaphosa geführt. Darüber berichtete heute, 12. Februar, der Pressedienst des Präsidenten.

„Hatte ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Südafrikanischen Republik, Cyril Ramaphosa. Er bedankte sich für die Teilnahme des Vertreters Südafrikas an den Treffen der Berater zur Umsetzung der Friedensformel. Er sprach über die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel in der Schweiz. Es wurde vereinbart, die Kontakte auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen“, heißt es in dem Bericht.