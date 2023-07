Selenskyj hat das Gesetz zur europäischen Integration im Bereich der Werbung unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Gesetz unterzeichnet, das das System zur Regelung der rechtlichen Beziehungen im Bereich der Werbung verbessert. Dies gab heute, am 1. Juli, der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak bekannt.

„Das Gesetz Nr. 9206, das die Werbegesetzgebung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Kommission für den Beitritt der Ukraine zur EU aktualisiert, wurde unterzeichnet“, hieß es in der Erklärung.

In einer Erläuterung des Gesetzes heißt es, dass es die Beziehungen im Zusammenhang mit der Schaffung und Verbreitung von Werbung in ihren verschiedenen Formen und durch verschiedene Vertriebswege regelt, den rechtlichen Rahmen für die Tätigkeit der Akteure im Bereich der Werbung in der Ukraine sowie die Grundlage der öffentlichen Verwaltung, Regulierung und Überwachung (Kontrolle) in diesem Bereich definiert.

Vorgesehen sind insbesondere die Einführung des Begriffs und die Regelung der „Produktplatzierung“, die Festlegung von Kriterien für Werbung, die als unter die Rechtsprechung der Ukraine fallend gilt, das Verbot jeglicher Werbung durch Einwohner des Aggressorlandes und die Ausweitung des Verbots auf diskriminierende Aussagen und/oder Bilder in der Werbung.