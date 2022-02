Selenskyj hat ein Gespräch mit dem Präsidenten des Europäischen Rates geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat heute, am 5. Februar, ein Telefongespräch mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel geführt. Wladimir Selenskyj berichtete darüber auf Twitter.

„Wir haben die aktuelle Situation um die Ukraine und ihre Deeskalation in allen verfügbaren Formaten diskutiert. Wir unternehmen diplomatische Anstrengungen, um den Frieden wiederherzustellen. Wir interagieren weiterhin praktisch an allen Fronten. Ich bin der EU für ihre anhaltende Unterstützung dankbar“, sagte Selenskyj in einer Erklärung.

Die Seiten erörterten Möglichkeiten zur Deeskalation der Situation um die Ukraine „in allen verfügbaren Formaten".