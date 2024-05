Selenskyj hörte Berichte des Verteidigungsministers und des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 8. Mai 2024 hörte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj einen Bericht des Verteidigungsministers der Ukraine Rustem Umjerow und einen Bericht des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj

Selenskyj sagte dies während seiner Abendansprache.

„Unsere Positionen an der Frontlinie, der physische Schutz unserer Bevölkerung und unserer Gemeinden sowie die Unterbrechung jeglicher russischer Offensivversuche sind dringende Prioritäten. Ich danke jedem einzelnen unserer Soldaten, deren Mut und Widerstandskraft dies alles möglich machen“, sagte Selenskyj. Er betonte auch, dass jeder Einzelne, der jetzt an der Front ist, der die Ukraine am Boden, am Himmel und zur See verteidigt, „unserem Staat die Möglichkeit gibt, eine Perspektive für die Ukrainer herauszuschlagen – für unsere Unabhängigkeit, für unsere Diplomatie, für unser Leben.“