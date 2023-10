Selenskyj kündigte wichtige internationale Treffen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine bereitet sich auf ein neues Treffen zur Formula World, das nächste Woche in Malta stattfinden wird, und auf den parlamentarischen Gipfel der Krim-Plattform vor. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, den 21. Oktober, in einer Videobotschaft.

„Wir bereiten uns auf einen neuen Gipfel unserer Krim-Plattform vor – die parlamentarische Ebene der Krim-Plattform. Die Zahl der Teilnehmer ist sehr ernst“, sagte er.

Nach Angaben des Staatsoberhauptes wird der Gipfel in der Tschechischen Republik stattfinden.

„Ich bin allen in der Welt dankbar, die sich uns angeschlossen haben und bereit sind, mit uns auf der Ebene der parlamentarischen Diplomatie für die Sicherheit und den Frieden in ganz Europa zusammenzuarbeiten, ohne Ausnahme für irgendwelche Teile unseres Kontinents“, fügte Selenskyj hinzu.

Darüber hinaus, so der Präsident, bereite die Ukraine ein neues Treffen zur Friedensformel vor.

„Wir bereiten aktiv ein neues Treffen zur Weltformel vor – das Treffen ist für nächste Woche geplant und wird in Malta stattfinden. Bedeutende Staaten der Welt werden vertreten sein – die Liste der Teilnehmer wird täglich länger. Es werden mehr als 50 Teilnehmer erwartet. Heute hat Präsident Erdogan bestätigt, dass die Türkei an dem Treffen teilnehmen wird“, sagte der ukrainische Regierungschef , sagte der ukrainische Staatschef.

Wir erinnern daran, dass der Gipfel in Malta am 28. und 29. Oktober stattfinden wird. Die Gespräche in Malta werden eine Fortsetzung der produktiven Arbeit sein, die bereits in Kopenhagen und Jeddah stattgefunden hat.