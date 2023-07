Selenskyj hat die Möglichkeit eines neuen Aufstands in Russland eingeschätzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt, dass es nach dem versuchten Marsch der privaten Militärfirma Wagner auf Moskau zu einem weiteren Aufstand in Russland kommen könnte. Dies sagte er in einem Interview mit ABC News am Sonntag, den 9. Juli.

Selenskyj sagte, der Aufstand des Anführers der privaten Militärfirma Wagner, Jewgeni Prigoschin, zeige die Schwäche des russischen Diktators Wladimir Putin innerhalb Russlands.

„Es gibt ein Signal, dass es eine weitere Revolte, eine Revolution, in Russland geben könnte“, sagte Selenskyj. – Außerdem gibt es viele Menschen, die eine solche Rebellion unterstützen können“.

Selenskyj zufolge wollte Prigoschin seine politische Position in Russland verbessern.

„Das glaube ich, basierend auf Geheimdienstinformationen. Er wurde eine politische Figur“, so Selenskyj. – Und das war, glaube ich, sein Hauptziel. Warum hat er aufgehört? Nun, ich weiß es nicht genau“.

Dem Präsidenten zufolge hat die Meuterei Prigoschins die Schwäche der Putinschen Führung offenbart.

„Sie haben beschlossen, aufzuhören“, sagte er. – Putin hat keine militärische Macht innerhalb Russlands, und die Zivilbevölkerung ist dort nicht geschützt.“

Der Staatschef zeigte sich auch zuversichtlich, dass Wagners Söldner die Ukraine nicht von Norden her angreifen würden.

Selenskyj sagte auch, dass Putin Gespräche wünsche, wenn sich die ukrainischen Streitkräfte der Krim nähern.

Prigoschin wird von halb Russland unterstützt – Selenskyj