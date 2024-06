Selenskyj: Die Richtung Pokrovske ist jetzt am schwierigsten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Situation an der Frontlinie im Krieg in der Ukraine ist derzeit in der Richtung Pokrovske in der Region Donezk am schwierigsten. Dort stehen die russischen Angreifer unter dem größten Druck und es gibt die meisten Kämpfe, sagte Präsident Selenskyj am Abend des 9. Juni

„Die Situation an der Frontlinie ist derzeit am schwierigsten in der Richtung Pokrovske in der Region Donezk. Dort gibt es den größten Druck durch die russischen Invasoren und die meisten Kämpfe.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Sonntag, den 9. Juni.

„Richtung Pokrovske, Region Donezk. Die Situation an der Frontlinie ist fast jeden Tag die schwierigste. Der Druck der Angreifer ist am größten. Die meisten Kämpfe finden dort jeden Tag statt. Allein gestern gab es mehr als 40 Angriffe, heute um diese Zeit sind es bereits mehr als 20“, sagte der Präsident. Er fügte hinzu, dass alle Anstrengungen unternommen werden, damit die Verteidiger in diesem Gebiet und die gesamte ukrainische Armee über mehr Waffen, mehr Ausrüstung und modernere Systeme verfügen.

„Heute haben wir bereits den Bericht des Oberbefehlshabers Syrskyj gehört und wir werden den Bericht des Chefs des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine Budanow hören – wir bereiten unsere neuen Schritte vor. Die Ukraine wird sich auf jeden Fall verteidigen“, sagte Selenskyj. Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte haben seit Beginn des Tages um 18.30 Uhr 62 russische Angriffe an der Front stattgefunden. Heute setzen die Russen weiterhin Flugzeuge ein und greifen in mehreren Richtungen an, am aktivsten in Pokrovske. Die ukrainischen Verteidiger halten stand.