Selenskyj: Die Russische Föderation beschießt Städte, damit die Menschen sie verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der massenhafte Beschuss großer Städte durch die russische Armee hat seinen Grund in dem Wunsch, dass die Zivilbevölkerung diese Städte verlässt, damit sie anschließend vollständig zerstört werden können. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Riga am Donnerstag, den 11. Januar.

Sie können alles in einer Stadt oder einem Dorf zerstören und dann gehen sie hinein. In großen Städten bleiben die Menschen zurück. Sie schüchtern ein, aber sie können die Stadt nicht vollständig zerstören, weil sie Angst haben, dass es ein weiteres Butscha, einen weiteren Völkermord geben wird. Ein Fehler, wie sie glauben“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj schlagen die Russen auf die Städte ein, damit die Menschen fliehen, dann alles zerstören und einmarschieren. „Wenn wir die Blockade des Himmels aufheben, wird die Ukraine vorankommen. Wenn nicht, werden wir dort bleiben, wo wir sind“, fügte er hinzu.

Der Präsident merkte an, dass Russland „weitere 300.000 Sträflinge“ in die Streitkräfte einberufen könnte. „Und das ist eine ganze Menge. Und die zweite Sache ist, dass sie Druck auf junge Männer in den vorübergehend besetzten Gebieten ausüben, und sie werden mobilisiert werden. Keiner wird diese Leute zählen. Für sie ist es wichtig, dass weniger Leichen auf russisches Territorium zurückkehren“, sagte der ukrainische Führer.

„Sie werden vorrücken. Es ist ziemlich klar, was sie wollen – taktische Siege vor den Wahlen und die Vorbereitung auf etwas Globales und Massives nach den Wahlen“, sagte Selenskyj.