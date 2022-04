Selenskyj: Russland betrachtet den Hunger als Waffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland zerstört die ukrainische Wirtschaft, indem es den Hunger als Waffe einsetzt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjj am Mittwoch, den 6. April, in einer Videoansprache vor dem irischen Parlament.

„In dieser Nacht schlugen erneut russische Raketen auf dem Gebiet unseres Staates ein. Schleichend und auf normaler ziviler Infrastruktur. Insbesondere eine andere Kraftstoffbasis. Eine von Dutzenden, die Russland als Ziel betrachtet. Und es ist bereits zu einem Markenzeichen der Besatzer geworden, alles zu zerstören, was ein normales Leben gewährleistet. Sie zerstören immer wieder Treibstofflager, Lebensmittelverteilungszentren und sogar einfache landwirtschaftliche Maschinen und Minenfelder“, sagte er.

Selenskyj erinnerte daran, dass die Russische Föderation alle ukrainischen Seehäfen blockiert habe, die bereits mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen für den Export beladen seien.

„Sie sehen den Hunger auch als ihre Waffe an. Als Mittel zur Beherrschung. Ohne unsere Exporte droht mehr als einem Dutzend Ländern in Afrika und Asien nicht nur ein Engpass, sondern sogar der Hungertod. Denn es wird keine physische Verknappung der Produktion geben und die Preise werden erheblich steigen. Für Millionen von armen Menschen in Nordafrika und Teilen Asiens wird es noch schwieriger werden, ihre Familien zu ernähren“, sagte er.

Als Folge der Nahrungsmittelkrise „wird es zumindest zu politischen Turbulenzen kommen. Es wird höchstens zu Gewaltausbrüchen in Regionen kommen, in denen die Instabilität bereits Tradition hat, und zu einem neuen Massenstrom von Flüchtlingen – nur um zu überleben“, fügte Selenskyj hinzu.

Zuvor hatte der Präsident versichert, die Ukraine verfüge über genügend Lebensmittel, aber der Mangel an Exporten aus dem Land würde viele Länder treffen…