Selenskyj sagte, dass die Russische Föderation Bachmut nicht erobert habe

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass er die Situation in Bachmut in der Region Donezk sehr gut verstehe und dass die Stadt nicht von der Russischen Föderation erobert werde. Dies sagte er am 21. Mai auf einer Pressekonferenz in Japan.

Dem Staatschef zufolge erfüllen die Streitkräfte der Ukraine weiterhin eine wichtige Aufgabe in Bachmut.

„Ich kann Ihnen die taktischen Ansichten unseres Militärs, unsere Taktik im Allgemeinen, nicht mitteilen, aber wir sehen, dass ein Land, das Dutzende Male größer als wir ist, uns nicht besetzen und diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und ich glaube, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Deshalb handeln wir so, wie wir handeln, weil wir das Leben der Menschen schätzen“, betonte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass die Streitkräfte es verstehen zu verhindern, dass die ukrainischen Streitkräfte vom Feind gefangen genommen werden

„Heute erfüllen sie (die Streitkräfte der Ukraine) eine sehr wichtige Aufgabe, heute sind sie in Bachmut. An welchen Punkten, werde ich nicht verraten, aber es zeigt, dass Bachmut heute nicht von der Russischen Föderation kontrolliert wird. Es kann keine zwei oder drei Interpretationen geben“, betonte Selenskyj.