Selenskyj sagte, dass die Zahl der Opfer des Angriffs auf Pokrowsk gestiegen sei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Pokrowsk in der Region Donezk wurden durch den russischen Raketenbeschuss neun Menschen getötet. Weitere 82 Menschen wurden verletzt, darunter auch ein schwer traumatisierter 11-jähriger Junge. Dies teilte am Dienstag, 8. August, der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj mit.

Er sagte, dass die Rettungsarbeiten am Ort der russischen Raketeneinschläge in Pokrowsk abgeschlossen seien.

„Neun Menschen wurden getötet. Mein Beileid an die Familien und Freunde. 82 Menschen sind verwundet. Allen wird die notwendige Hilfe zuteil. Unter den Verwundeten sind zwei Kinder, beide Jungen, eines von ihnen befindet sich in einem schweren Zustand. Sein Name ist Nikita, erst 11 Jahre alt, Schüler der 6. Ich wünsche all jenen, die unter dieser jüngsten russischen Gemeinheit gelitten haben, eine rasche Genesung. Es gab mehrere Raketeneinschläge. Der zweite Einschlag erfolgte gerade, als die Rettungsaktion begann. Eine solche bewusste Entscheidung von Terroristen ist es, noch mehr Leid zu verursachen“, sagte der Präsident.

Der Präsident wies auf die Sanitäter und Retter hin, die an der Sonderaktion zur Rettung von Menschen aus dem von der russischen Rakete getroffenen Hochhaus beteiligt waren.

Die ukrainischen Streitkräfte reagieren auf die Erklärung Russlands zum „Angriff auf den Kontrollpunkt Chortytsa“