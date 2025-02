Selenskyj sagte, in welchem Stadium sich die Verhandlungen über ein Abkommen mit den USA über seltene Metalle befinden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Abkommen über die Gewinnung ukrainischer Seltenerdmetalle, auf dem die Vereinigten Staaten bestehen, ist noch in der Diskussion.

Das Abkommen über den Abbau ukrainischer Seltenerdmetalle mit den Vereinigten Staaten sei noch in der Diskussion, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, berichtet Liga.net. „Wir sind noch im Gespräch“, sagte Selenskyj. Zuvor hatte NBC News berichtet, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine angeboten hatten, den Vereinigten Staaten 50 % der Seltenerdmineralien des Landes zu überlassen, aber Präsident Wolodymyr Selenskyj weigerte sich, das Dokument zu unterzeichnen. Ein ukrainischer Beamter sagte der FT, dass „es keine Garantien in dem Abkommen gab, ohne „Es ist ein schwieriges Geschäft“, fügte er hinzu. Kiews größte Sorge ist das Fehlen klarer Sicherheitsgarantien. Auf die Frage, wie das Abkommen zur langfristigen Sicherheit der Ukraine beitragen würde, antwortete die US-Seite nur, dass es „die US-Präsenz“ auf dem Territorium der Ukraine sicherstellen würde. Diese Formulierung ließ viele Fragen offen: Metalle im Austausch für Sicherheit. An welchen Bodenschätzen ist Trump interessiert und was kann die Ukraine anbieten? Zur Erinnerung: Am 3. Februar erklärte US-Präsident Donald Trump, er sei daran interessiert, mit der Ukraine ein Abkommen über den Bezug von Metallen der seltenen Erden und anderen Rohstoffen im Tausch gegen Waffenlieferungen abzuschließen. Selenskyj sagte später, er plane ein Treffen mit hochrangigen US-Beamten.